Feuer in Gefängnis ausgebrochen: Hat es was mit Mahsa Amini zu tun?

auf Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

auf Facebook Messenger teilen

auf Link kopieren teilen

In einem Gefängnis in der iranischen Hauptstadt Teheran hat es gebrannt. Dort sitzen auch viele Demonstrierende in Haft.

"Randalierer" sollen das Textillager des Gefängnisses in Brand gesteckt haben. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Während es gebrannt hat, waren in Teheran auch Schüsse zu hören. In den sozialen Netzwerken wird außerdem von Explosionen berichtet. Feuer im #Evin -Gefängnis in #Teheran. Man hört Rufe, die dem Revolutionsführer #Khamenei den Tod wünschen. Sollten Demonstranten das Feuer gelegt haben, wäre das als Frontalangriff gegen das Regime zu verstehen. Im #Evin sind viele weggesperrt, die demonstriert haben. #Iran https://t.co/cYlVqgO6uH Anti-Regierungs-Proteste oder Gang-Streit? Der Staatsanwaltschaft von Teheran erklärte, dass es in dem Gefängnis mit dem Namen "Evin" einen Streit zwischen verurteilten Dieben gegeben hat. Gegner der iranischen Regierung sagen, dass sich die Inhaftierten an den landesweiten Protesten beteiligen wollten. Wer recht hat, ist noch unklar. Was ist los im Iran? Seit vier Wochen wird immer wieder gegen die Regierung im Iran demonstriert. Auslöser war der Tod von Mahsa Amini. Die 22-Jährige wurde von der Sittenpolizei festgenommen, weil sie gegen die Regeln zum Tragen eines Kopftuchs verstoßen haben soll. Drei Tage später starb sie. Die iranische Führung geht mit Gewalt gegen die Demonstrierenden vor. Laut Menschenrechtsgruppen wurden bislang mindestens 200 Menschen getötet. Viele wurden festgenommen. Einige von ihnen sitzen im Evin-Gefängnis in Haft. Deshalb gibt es gerade so viele Demonstrationen im Iran Auch in Deutschland gibt es Proteste gegen die iranische Regierung: Iran-Proteste Deswegen schneiden sich diese deutschen Promis die Haare ab ✂️ Im Iran protestieren viele Menschen gegen die Regierung. Ein Symbol der Proteste: Frauen schneiden sich die Haare ab. mehr... 13:00 Uhr DASDING DASDING Warum demonstrieren so viele junge Menschen im Iran? Hier erfährst du es:

Sendung am So. , 16.10.2022 1:00 Uhr, Die junge Nacht, DASDING