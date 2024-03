Shervin Hajipour: Der iranische Grammy-Gewinner muss in Haft!

Und zwar für fast vier Jahre! Außerdem darf er wohl auch zwei Jahre lang nicht aus Iran ausreisen.

Das Gericht soll laut Medienberichten als Grund für die Haft angegeben haben, dass Shervin Hajipour "Menschen dazu animiert, Unruhe gegen die nationale Sicherheit zu stiften".

2023 hat er mit seiner Ballade "Baraye" einen Grammy in der Kategorie "Best Song for Social Change" gewonnen. Der Song wurde zur Hymne der Protestbewegung im Iran nach dem Tod von Jina Mahsa Amini. Im Januar hat der 26-jährige Sänger einen weiteren Song veröffentlicht.

Mahsa oder Jina Amini? Mahsa Amini wurde von ihrer kurdischen Familie Jina genannt. Die iranischen Behörden duldeten den kurdischen Namen aber nicht. Stattdessen stand in ihrem Pass Mahsa.

So soll der Grammy-Gewinner "Wiedergutmachung" leisten

Die Human Rights Activist News Agency (HRANA) sowie weitere Nachrichtenagenturen berichten, dass dem Sänger noch andere Aufgaben auferlegt worden sind. Er soll...

...auf seinen Social Media Kanälen Irans Fortschritte in der Kunst, Kultur und Wissenschaft teilen.

... eine Zusammenfassung von zwei Büchern über den Status der Frau im Islam schreiben.

...einen Song über die "Gräueltaten der USA gegen die Menschheit" produzieren.

...Menschenrechtsverletzungen der US-Regierung im letzten Jahrhundert sammeln.

...an Verhaltens- und Wissensworkshops teilnehmen.

Das ist den Männern passiert, die sich gegen das Regime gestellt haben: