Weil er Kritik an der Durchsetzung der Kopftuchpolitik geäußert hatte, musste er in den Knast.

Auf Twitter gehen Videos rum, die angeblich zeigen sollen, wie Beamte in Mohammad Sadeghis Wohnung eindringen. Der iranische Schauspieler hatte Videos veröffentlicht, in denen er das gewaltsame Vorgehen des iranischen Staates gegen Frauen kritisierte, die sich nicht an die strenge Kleiderordnung halten.

Die Sittenwächter kommen zurück

Seit September 2022 gab es nach dem Tod der 22-Jährigen Mahsa Amini Proteste auf der ganzen Welt gegen das iranische Regime und deren strenge Kopftuchpolitik und Unterdrückung der Frauen im Iran. Doch am Sonntag haben die iranischen Behörden die Rückkehr der Sittenwächter angekündigt, die für kurze Zeit verschwunden waren.

Was heißt das für die Menschen im Iran?

Patrouillen im ganzen Land sollen zu Fuß und im Auto gegen Verstöße vorgehen. Und der Gesetzentwurf wird härtere Strafen bei Verstößen gegen die Kleiderordnung vorsehen.

Mehr zu den Protesten im Iran und den Betroffenen: