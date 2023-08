Sechs Jahre Knast?! Dieser iranische Rapper kämpft gegen das Regime

Toomaj Salehi ist im Juli von einem Revolutionsgericht im Iran verurteilt worden. Dagegen will der Rapper vorgehen.

Das Urteil lautete sechs Jahre Knast, weil er sich an Protesten gegen die Regierung beteiligte. Das will der 32-Jährige nicht akzeptieren und vor dem obersten Gerichtshof jetzt Berufung einlegen. So will er gegen das Urteil vorgehen. Das hat sein Anwalt laut dpa der Zeitung "Shargh" gesagt. Wie es genau weitergeht, ist noch nicht safe.

Wer ist Toomaj Salehi?

Salehi ist im Iran ein bekannter Rapper, der mittlerweile auf Insta rund 1,5 Millionen Follower hat. In seinen Songs kritisiert er das Regime heftig. Als im September 2022 immer mehr Menschen öffentlich gegen die Regierung demonstrierten, supportete der Rapper die Proteste auf Social Media und war mit dabei. Ende Oktober wurde er dann festgenommen. Laut Medienberichten soll er im Knast auch gefoltert worden sein.

BTW: Auslöser für die Protestwelle war der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini. Sie war von der Sitten- und Religionspolizei festgenommen worden, weil sie sich nicht an die Kleidervorschriften gehalten haben soll. Die junge Frau starb später im Krankenhaus.

Iran: So brutal geht das Regime gegen Gegner vor

Seit Beginn der landesweiten Demonstrationen sind schon mehrere Menschen hingerichtet worden. Viele Geständnisse sollen laut Amnesty International unter Folter erzwungen worden sein. Menschenrechtler denken, dass bei den Demos schon hunderte Menschen getötet wurden.

Die komplette Story von Toomaj Salehi kannst du dir hier checken: