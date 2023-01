Regierung im Iran droht: WhatsApp und Instagram für immer gesperrt?

Auf die Proteste im Land folgte die Sperre. Die könnte bleiben. Die Regierung nennt jetzt Gründe, aber stimmen die?

Seit rund zwei Monaten können die Leute im Iran die beiden Plattformen nicht mehr nutzen. Anfang Dezember stellte die iranische Regierung dann Forderungen an Meta. Das ist der Konzern, der hinter Instagram und WhatsApp steht. Konkret soll Meta im Iran eine Vertretung eröffnen. Außerdem sollen die Richtlinien an die islamischen Regeln im Iran anpasst werden. Bis jetzt habe Meta nicht reagiert, sagte der Chef des iranischen Cyberzentrums, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet.

Kein Internet = keine Infos

Die Regierung sagt, Instagram und WhatsApp wären Teil der "von den ausländischen Feinden geführten Verschwörung gegen den Iran". So bezeichnet die Regierung die Proteste im Land gegen sie selbst. Kritiker sehen das anders: Sie sagen, dass die Regierung so verhindern will, dass Informationen, Bilder und Videos über die Proteste verbreitet werden. Denn nicht nur Instagram und WhatsApp wurden blockiert. Twitter und Facebook sind im Iran schon seit Jahren verboten. Auch das Internet ist eingeschränkt. Die Presse darf über die Proteste nicht frei berichten. Journalisten, die das trotzdem getan haben, wurden verhaftet.

Warum protestieren die Menschen im Iran?

Die Proteste gibt es seit dem Tod von Mahsa Amini. Sie war wegen ihrer Kleidung verhaftet worden und starb daraufhin. Was genau passiert ist, ist unklar. Aber es deutet vieles auf Polizeigewalt hin.

Hier erfährst du mehr zur Vorgeschichte der Proteste und der Sperre von WhatsApp, Instagram und Co: