Iranische Sportlerin nach Protestaktion in Gefahr?

Frau Elnaz Rekabi verließ Seoul am Dienstagmorgen in Richtung Iran, nachdem der Kletterwettbewerb der Asienmeisterschaft beendet war. [...] Die Botschaft der Islamischen Republik Iran in Südkorea bestreitet nachdrücklich alle gefälschten Nachrichten, Lügen und falschen Informationen über Frau Elnaz Rekabi.