Explosion an Tankstelle in Irland!

Im Nordwesten Irlands sind zehn Menschen bei der Explosion gestorben.

Am Freitag explodierte die Tankstelle, die in einem Dorf mit 400 Einwohnern liegt. Alle zehn Verstorbenen kamen aus dem kleinen Ort. Es sind sieben Erwachsene, zwei Jugendliche und ein jüngeres Mädchen gestorben. Acht Menschen kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus. Von der Tankstelle ist nichts mehr übrig. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, aber geht von einem "tragischen Unglück" aus.

In Deutschland gab es vor Kurzem eine Explosion in einer öffentlichen Toilette: