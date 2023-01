Prozess in Koblenz: Hat mutmaßliche IS-Frau Sklavin gehalten?

Die Frau steht vor dem Oberlandesgericht. Sie soll ein Mitglied des sogenannten Islamischen Staats (IS) gewesen sein.

Die Liste der Vorwürfe ist lang. Das wirft die Anklage der 37-Jährigen vor:

Mitglied einer terroristischen Vereinigung

Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Versklavung eines Menschen

Beihilfe zum Völkermord

Kriegsverbrechen

Insgesamt sind 14 Verhandlungstage angesetzt.

Sprengstoff und Waffen im Haushalt

Die Angeklagte soll zwischen 2014 und 2019 Mitglied der Dschihadistenmiliz IS gewesen sein. Mit ihrem Ehemann ist sie wohl im Dezember 2014 nach Syrien gereist. 2015 sind beide wohl nach Mossul in den Irak gezogen. Der Mann hat offenbar für den IS als Arzt gearbeitet. Sie soll sich um den Haushalt und die Kindererziehung ihrer Töchter gekümmert haben.

Das Paar soll in Mossul ein Haus bewohnt haben, deren rechtmäßige Bewohner vor dem IS geflohen oder vertrieben worden waren. Darin sollen sie eine große Menge an Sprengstoff und Waffen gelagert haben.

Sklavin gehalten

Ab April 2016 sollen beide eine jesidische Frau als Sklavin gehalten haben, die sich mutmaßlich seit 2014 in Gefangenschaft des IS befand. Die Jesidin sollen sie zur Hausarbeit gezwungen, vergewaltigt und wie Eigentum behandelt haben.

Im März 2019 soll die Familie mit der Sklavin bei einem Fluchtversuch von Kurden festgenommen worden sein. Die Jesidin leidet wohl bis heute unter den Qualen.

Hier bekommst du Hilfe bei häuslicher Gewalt Du bist selbst von häuslicher Gewalt betroffen oder kennst jemanden, der Hilfe braucht? Hier kannst du nach Unterstützung suchen: Bei akuter Bedrohung solltest du dich über die 110 direkt an die Polizei wenden.

direkt an die Polizei wenden. Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" bietet rund um die Uhr Hilfsangebote in vielen verschiedenen Sprachen. Unter 08000 116 016 kannst du anonym und kostenlos anrufen.

kannst du anonym und kostenlos anrufen. Männer können sich online und am Telefon als Betroffene Hilfe holen. Ein persönliches Beratungsgespräch ist von Montag bis Freitag unter 0800 1239900 möglich.

Mehr Infos zu IS-Frau gibt es hier:

Mehr News gibt es hier: