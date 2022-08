Anklage gegen IS-Rückkehrerin

Die 27-Jährige aus Idar-Oberstein soll 2014 zusammen mit ihrer Familie in den Islamischen Staat gereist sein.

Die Frau soll in Syrien drei IS-Kämpfer geheiratet haben, die alle starben. Deshalb habe sie der IS finanziell versorgt. 2019 wurde sie von kurdischen Kämpfern festgenommen.

Deshalb wurde sie angeklagt:

Die 27-Jährige wird verdächtigt, Mitglied des Islamischen Staats (IS) zu sein. Zudem soll sie gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen haben. Der Prozess vor dem Oberlandesgericht in Koblenz beginnt am 13. September. Schon im März 2021 wurde eine Frau aus der Gruppe zu zwei Jahren Gefängnis auf Bewährung verurteilt.

