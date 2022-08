Für 70 Millionen: Dieser Ex-Dortmunder wechselt wohl nach England

Alexander Isak soll von Real Sociedad zu Newcastle United in die Premier League wechseln.

Der englische Club wird finanziell durch saudische Investoren unterstützt. Laut mehreren Medienberichten macht Newcastle für den 22-jährigen Schweden 70 Millionen Euro locker.

Ablöse > Marktwert!

Krass: Bei Transfermarkt.de hat Isak einen Marktwert von "nur" 30 Millionen Euro. Die Ablöse wäre dann also um 40 Millionen Euro höher. Wie gut ist der Stürmer? Der Schwede erzielte in der letzten LaLiga-Saison in 32 Spielen sechs Treffer. Bei der 1:4-Niederlage von Sociedad gegen Barcelona am Sonntag traf er zum zwischenzeitlichen 1:1.

BTW: Damit würde Newcastle zehn Millionen mehr für Isak bezahlen, als City für Erling Haaland auf den Tisch legte. Der Norweger wechselte für 60 Millionen von Dortmund nach Manchester.

Dieser Real-Star hat Spanien bereits verlassen:

Fix: Casemiro wechselt zu Manchester United