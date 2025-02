IShowSpeed war schon bei anderen Events von World Wrestling Entertainment (WWE) am Start - an dieses Mal wird er sich aber wohl noch länger erinnern. Vor über 70.000 Leuten im Stadion sollte er Samstagnacht spontan für einen anderen Wrestler einspringen. Dann ist das passiert:

Der "Royal Rumble" findet seit 38 Jahren jedes Jahr im Januar statt. Ziel ist es, alle Gegner über das oberste Seil aus dem Ring zu werfen. Zwei Wrestler starten und alle zwei Minuten kommt ein weiterer Wrestler dazu. Der letzte Wrestler der 30 Teilnehmer im Ring ist der Sieger - und bekommt ein Match beim größten Wrestling Event des Jahres: Wrestlemania.

Btw: Wrestling ist ein Show-Kampf. Die Ergebnisse stehen vorher fest. Wrestler sind Sportler, die jahrelang trainieren, um ihre Gegner nicht zu verletzen.

Ab und an findet Wrestling den Weg in den Mainstream, so wie hier: