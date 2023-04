Vielleicht hast du schon Videos gesehen, von Gewalt zwischen israelischen Polizisten und Palästinensern in Jerusalem.

Am frühen Morgen hat die israelische Polizei schon wieder die Al-Aksa-Moschee auf dem Tempelberg gestürmt. In der Nacht hatten sich junge Palästinenser in der Moschee verbarrikadiert und mit Feuerwerk und Steinen die Polizisten attackiert. Viele Gläubige waren in der Moschee, um wegen des Ramadan zu beten. Bei den brutalen Auseinandersetzungen wurden einige Menschen verletzt.

Das passierte in der Nacht davor

Schon in der Nacht auf Mittwoch hätten israelische Polizisten Gläubige in der Moschee mit Schlagstöcken angegriffen. Das zeigen Videos auf Social Media. Der palästinensische Rote Halbmond teilt sogar mit, dass die israelischen Polizisten keine Sanitäter in die Moschee gelassen haben. Dutzende Palästinenser sollen verletzt worden sein. Insgesamt soll es 350 Festnahmen gegeben haben.

Anschlag in Israel: Attentäter erschossen

Angriff in Moschee: Das sagt Israel dazu

Die israelische Polizei hat erklärt, sie wären so gewalttätig vorgegangen, weil die Gläubigen sich in der Moschee mit Feuerwerkskörpern, Steinen und Stöcken verschanzt hätten. Sie nennen die Menschen "Randalierer" und sagen, sie hätten Dutzende davon festgenommen. Ob es schon am Mittwoch Angriffe auf Polizisten gab, ist nicht bekannt.

Nach Treffen zwischen Israel und Palästina: Warum gibt es schon wieder Gewalt?

Reaktion der Menschen in Israel

Nach der Gewalt in der Moschee kam es zu mehreren Protesten von Palästinensern. Die radikale Hamas rief im Gazastreifen zu Demonstrationen auf. Weiter fordert die Hamas Palästinenser im Westjordanland dazu auf, in großen Mengen zur Al-Aksa-Moschee zu ziehen, "um sie zu verteidigen". Auch Raketen wurden aus dem Gazastreifen Richtung Israel abgefeuert.

Wieso greifen Israelis und Palästinenser immer wieder einander an? Das ist sehr kompliziert. MrWissen2go hat vor vier Jahren ein Video gemacht, in dem er versucht hat, den Nahostkonflikt einfach zu erklären: