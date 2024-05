Vorschlag für Waffenruhe: Hamas stellt Antwort für heute in Aussicht

Mit dem Vorschlag soll eine Feuerpause von bis zu einem Jahr möglich sein. Die Hamas lässt sich Zeit mit ihrer Antwort.

Die Terrororganisation Hamas macht es weiter spannend: "Höchstwahrscheinlich werden die Unterhändler morgen Donnerstag eine Antwort erhalten, so Gott will", heißt es in einer Stellungnahme der Hamas, die am Mittwochabend an die Nachrichtenagentur AP geschickt wurde.

Das vorgeschlagene Abkommen, an dem Israel mitgearbeitet habe, soll aus zwei Stufen bestehen. Das berichtet das "Wall Street Journal". Die Infos sollen von ägyptischen Beamten kommen. Aktuell verhandelt eine Gruppe der Hamas in Ägypten. Das Land vermittelt zwischen Israel und der Hamas.

Freilassung von 20 Geiseln und dreiwöchige Feuerpause

So sollen die zwei Stufen des vorgeschlagenen Abkommens laut dem "Wall Street Journal" aussehen:

Stufe 1: Mindestens 20 israelische Geiseln sollen von der Hamas freigelassen werden. Dafür kämen auch palästinensische Häftlinge frei. Während der Freilassungen soll es eine Feuerpause von drei Wochen geben, die sich für jede weitere Geisel um einen Tag verlängern könnte.

Mindestens sollen von der Hamas freigelassen werden. Dafür kämen auch palästinensische Häftlinge frei. Während der Freilassungen soll es eine Feuerpause von drei Wochen geben, die sich für jede weitere Geisel um einen Tag verlängern könnte. Stufe 2: Es würde eine Waffenruhe von zehn Wochen geben. In dieser Zeit sollen sich Israel und die Hamas auf weitere Geisel-Freilassungen und eine Kampfpause von bis zu einem Jahr einigen können.

Hungersnot im Gazastreifen

Im Gazastreifen fehlt es den Menschen am Nötigsten: Laut der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) ist beispielsweise fast jedes dritte Kind im Norden des Gazastreifens schwer unterernährt.

