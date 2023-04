Video geht viral: Das ist einer 19-jährigen Deutschen bei Einreise nach Israel passiert

Cinin aus Berlin hat auf TikTok öffentlich gemacht, wie sie in Israel behandelt wurde. Sie wurde bedroht und beschimpft.

Cinin berichtet, dass sie am 17. April ihre Familie in Israel besuchen wollte. Ihre Eltern stammen aus den Palästinensergebieten. Doch sie durfte trotz ihrer deutschen Staatsbürgerschaft nicht einreisen und sollte sogar in ein Abschiebezentrum gebracht werden.

Hier gibts mehr zum Konflikt zwischen Israel und Palästina

Das ist Cinin Abuzeed passiert!

In ihren Videos erzählt die 19-Jährige, dass sie in Israel an der Passkontrolle aufgehalten wurde. In einem extra Bereich am Flughafen musste sie mit anderen deutschen Staatsangehörigen warten. Laut Cinin waren fast alle arabisch- und muslimischstämmig. Deshalb geht sie davon aus, dass sie wegen ihrer Herkunft dorthin gebracht wurden.

Die Studentin zeigt auch einen Hinweis des Auswärtigen Amtes zu Reisen nach Israel. Auf der Webseite steht:

Deutsche Staatsbürger mit vermuteter arabischer oder iranischer Abstammung oder islamischer Religionszugehörigkeit müssen mit einer intensiven Sicherheitsbefragung und möglicher Verweigerung der Einreise rechnen. Bei Verweigerung der Einreise ist bis zum Zeitpunkt des Rückflugs eine Verbringung in ein Abschiebezentrum üblich.

Und genau das ist Cinin passiert. Ihr wurde bei einer Befragung gesagt, dass sie keine Deutsche, sondern ein "dreckige Palästinenser" und ein "Flüchtling" sei. Sie durfte nicht einreisen und sollte in ein Abschiebezentrum gebracht werden. In ihren Videos sagt Cinin, dass ihr von den zuständigen israelischen Beamten Gewalt angedroht wurde.

Hier kannst du dir anschauen, wie Cinin beschreibt, was sie erlebt hat:

Diese Vorwürfe macht Cinin den Behörden

Die 19-Jährige macht jetzt deutschen Behörden den Vorwurf, sie nicht unterstützt zu haben. Sie sagt, dass sie versucht hat die Botschaft und das Auswärtige Amt zu erreichen. Es hätte sich aber niemand bei ihr gemeldet, um zu helfen.

Das sagt das Auswärtige Amt dazu!

Das, was Cinin berichtet, sorgt auf TikTok und Instagram für viel Aufregung. Es wird darüber diskutiert, wie es sein kann, dass sie als deutsche Staatsbürgerin so behandelt wurde. NEWSZONE hat beim Auswärtigen Amt nachgefragt, wie es dazu kommen konnte. Uns wurde bestätigt, dass es häufiger zu solchen Zurückweisungen bei der Einreise am Flughafen in Tel Aviv kommt. Außerdem sagt das Auswärtige Amt, dass sie deshalb mit Israel in Kontakt stehen.

Unsere Botschaft hat diese sehr problematische Behandlung von Reisenden wiederholt und deutlich gegenüber der israelischen Seite kommuniziert - auch gemeinsam mit anderen EU-Botschaften, deren Staatsangehörige hiervon ebenfalls betroffen sind.

Betroffene könnten sich jederzeit an die Botschaft wenden. Auch im Fall von Cinin hat sie sich gekümmert, schreibt Botschafter Steffen Seibert auf Twitter. Das Auswärtige Amt sagt aber: Man könnte nicht beeinflussen, wer einreisen darf oder nicht. "Diese Entscheidung obliegt allein den israelischen Behörden."

Die Behandlung, die Cinin A. schildert, ist schlimm und nicht hinnehmbar. Die Botschaft hatte sich in der Nacht bereits um ihren Fall gekümmert. Ich werde ihn (und andere) zusammen mit unseren Partnern bei den israelischen Verantwortlichen vorbringen. https://t.co/7Zro2U12DA

Cinin musste wieder zurück nach Deutschland

Cinin berichtet, dass sie stundenlangen mit den israelischen Beamten verhandelt hat und die Nacht am Flughafen verbringen durfte. Sie wurde nicht in ein Abschiebezentrum gebracht. Trotzdem - so Cinin - wurde sie wie eine Kriminelle behandelt. Nach 32 Stunden wurde die Studentin dann am 18. April zu einem Flugzeug gebracht, mit dem sie zurück nach Berlin flog.

Im zweiten Teil erzählt Cinin ihre Geschichte bis zum Ende:

So geht es jetzt weiter

Die Deutsche Botschaft in Israel hat angekündigt, dass sie wegen dem, was Cinin passiert ist, mit Israel reden werden. Cinin will jetzt Erfahrungsberichte von anderen Betroffenen sammeln um zu zeigen, dass sie kein Einzelfall ist. Sie hat inzwischen auch auf Instagram gepostet, dass sie einen Termin im Landesabgeordnetenhaus Berlin bekommen hat, um dort über das Problem zu sprechen.

Du hast selbst etwas ähnliches erlebt? Hier sammelt Cinin Erfahrungen von anderen:

Hier kannst du Cinin eine Nachricht schicken!