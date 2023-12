Gefangene Palästinenser: Warum es an den Bildern Kritik gibt

Bilder von halb nackten Männern, gefangen genommen von Israel, gehen seit Tagen rum. Das will Israel jetzt verhindern.

Vielleicht hast du auch schon ein Video gesehen, in dem kaum bekleidete Männer neben israelischen Soldaten auf dem Boden sitzen oder knien. Ein Sprecher der israelischen Armee sagt, es seien Terroristen, die aufgegeben haben sollen. Die Männer sollen laut Israel aus Vierteln von Gaza-Stadt kommen, die längst geräumt worden seien. Deshalb seien sie verdächtig und würden kontrolliert. Sie müssten sich ausziehen, damit klar ist, dass sie keine Waffen oder Sprengstoff bei sich haben.

Reaktionen auf die Fotos von gefangenen Männern

Das Internationale Rote Kreuz äußerte sich besorgt über das Vorgehen und forderte, die Männer menschlich und mit Würde zu behandeln. Unter den Männern sollen laut "Euro-Med Human Rights" zwei UN-Mitarbeiter und zwei 15-Jährige gewesen sein.

Baerbock fordert mehr Schutz von Zivilisten in Gaza

Ein Hamas-Vertreter sagte, die Bilder seien ein abscheuliches Verbrechen an unschuldigen Zivilisten. Palästinensische Politiker sprachen von Erniedrigung und Entwürdigung der palästinensischen Männer. Der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian warf Israel auf X, Barbarei vor.

Das will Israel gegen die Bilder machen

Israel will jetzt verhindern, dass sich die Bilder weiter verbreiten. Der Nationale Sicherheitsberater Zachi Hanegbi sagte laut der Zeitung "The Times of Israel", die Bilder von Verdächtigen in Unterhosen würden "niemandem dienen". Er erwarte, dass die Verbreitung eingestellt werde. Die israelische Armee soll einige Gefangene wieder freigelassen haben. Sie sollen unschuldig gewesen sein. Das schreibt der "Spiegel" und beruft sich auf einen Journalisten von "Al Jazeera".

