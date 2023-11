Menschen im südlichen Gazastreifen sollen fliehen, UN warnen vor Völkermord

Israels Militär hat Flugblätter abgeworfen. Die Message: Zivilisten sollen fliehen, sonst riskieren sie ihr Leben.

Die Zettel wurden Donnerstagnacht im Gebiet um die Stadt Chan Junis im Süden des Gazastreifens abgeworfen. Reporter vor Ort haben das bestätigt, die Flugblätter wurden auch auf Social Media verbreitet. Solche Zettel hatte Israel auch schon Ende Oktober im Norden des Gazastreifens abgeworfen und die Menschen damit zur Flucht in den Süden - der als sicher galt - aufgefordert. Zehntausende waren daraufhin geflohen, viele nach Chan Junis. Israel hatte allerdings auch im Süden Luftangriffe durchgeführt, laut eigenen Angaben aber nur gezielt auf Mitglieder der islamistischen Hamas.

Israel-Palästina-Konflikt: Worum geht es? Der Konflikt zwischen Israel und den arabischen Staaten, vor allem der zwischen Israel und Palästina, wird auch "Nahostkonflikt" genannt. Wir geben hier einen Überblick, was in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg passiert ist: In der sogenannten Balfour-Erklärung wird 1917 von Großbritannien bestätigt, dass das Land sich für die Gründung eines jüdischen Staates einsetzen will, in dem auch die Rechte anderer Bevölkerungsgruppen geschützt werden.

Ab 1922 verwalten Briten die Region, um die es im Nahost-Konflikt geht. Großbritannien sagte beiden Seiten - Juden und Arabern - Teile des Landes zu.

Die Briten merken nach dem Zweiten Weltkrieg: Sie können den Streit um das Land nicht lösen. Sie geben die Verantwortung an die Vereinten Nationen (UN) ab.

Plan der UN im Jahr 1947: Das Land in zwei Staaten teilen. Denn schon davor, aber gerade auch nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust, gab es die Idee, dass Juden ein Land bekommen, in dem sie sicher leben können. Die arabische Seite sowie die arabischen Nachbarstaaten lehnen den UN-Beschluss jedoch ab.

1948 wird der Staat Israel gegründet. Direkt danach erklären Ägypten, Jordanien, Libanon, der Irak und Syrien dem neuen Staat den Krieg. Rund 800.0000 Palästinenserinnen und Palästinenser werden vertrieben oder fliehen. Die Israelis nennen diesen Krieg Unabhängigkeitskrieg. Die Palästinenser nennen das "Nakba“ (Katastrophe).

1967 kommt es zum Sechstagekrieg: Ägypten, Syrien, Jordanien, der Irak und Saudi-Arabien kämpften gegen Israel. Israel besetzt ganz Jerusalem, den Gazastreifen, das Westjordanland, die Golanhöhen und die Sinai-Halbinsel.

1973 beginnt der Jom-Kippur-Krieg: Syrien und Ägypten überfallen Israel.

1978 gibt Israel die Sinai-Halbinsel an Ägypten zurück. Mit dem Camp David-Abkommen legen beide Länder die Grundlage für einen Friedensvertrag.

Mitte der 1990er Jahre werden die Abkommen "Oslo I" und "Oslo II" zwischen Israel und der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) geschlossen. Die Palästinensische Autonomiebehörde soll die Kontrolle über einen Teil des Westjordanlandes erhalten. Geplant war die Errichtung eines palästinensischen Staates in fünf Jahren.

2000, mit dem Beginn des als 2. Intifada bezeichneten Palästinenseraufstands, scheitert der Oslo-Friedensprozess. 2002 wollen die UN, USA, EU und Russland bei einer Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung unterstützen. Auch das scheitert.

2005 zieht sich Israel aus dem Gazastreifen zurück und lässt die jüdischen Siedlungen im Gazastreifen zwangsräumen. Auch einige "Außenposten" im Westjordanland werden geräumt. Im Juni 2007 übernimmt die Hamas, nachdem sie zuvor die Wahlen gewonnen hatte, gewaltsam die Kontrolle über den Gazastreifen von der rivalisierenden Fatah. Daraufhin riegelt Israel zusammen mit Ägypten die Küstenregion ab. Im Westjordanland regiert weiterhin die Fatah. Der israelische Siedlungsbau geht dort weiter. Beim Bearbeiten des Textes mit dem Ziel, die Textlänge zu reduzieren, ist uns ein Fehler unterlaufen. Dafür bitten wir um Entschuldigung. Wir haben den Text nun komplett überarbeitet - auch weil für uns die jüngsten Entwicklungen im Nahostkonflikt Anlass sind, einen ausführlicheren Überblick über die Hintergründe zu geben. Weitere Details zur Geschichte des Nahostkonflikts gibt es zum Beispiel auch hier: SWR3: Hamas greift Israel an – das sind die Hintergründe zum Nahostkonflikt

30 unabhängige Berichterstatter der Vereinten Nationen (UN) haben geschrieben, dass Israels Angriffe auf den Gazastreifen - bei denen laut der Hamas mehr als 11.000 Menschen gestorben sind - nicht mehr mit Selbstverteidigung zu rechtfertigen seien. Außerdem sprechen sie davon, dass das "internationale System" dabei versage, einen Völkermord zu verhindern.

Auch der EU-Chefdiplomat Josep Borrell hat Israel dazu aufgerufen, die Zivilbevölkerung besser zu schützen bei den Angriffen. Borrell sagte, dass er die Wut Israels auf die Hamas verstehe. Eine zivilisierte Gesellschaft unterscheide sich aber von Terroristen, indem sie Menschenleben achte. Zum israelischen Außenminister Eli Cohen sagte Borrell:

Ein Horror rechtfertigt keinen anderen.

Palästinenser-Hilfswerk: Israel behindert absichtlich humanitäre Hilfe

Anders könne sich der Leiter des UN-Hilfswerks für Palästinenser (UNRWA), Philippe Lazzarini, die aktuelle Lage nicht erklären. Seit Wochen gehe Israel nicht auf die Bitte nach Treibstofflieferungen ein, Mittwoch wurden - erstmals seit dem Angriff der islamistischen Hamas am 7. Oktober - 23.000 Liter Treibstoff in den Gazastreifen gelassen. Aber: Laut UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths seien 200.000 Liter täglich notwendig, um eine minimale humanitäre Hilfe zu gewährleisten. Am Donnerstag war im Gazastreifen wegen des Treibstoffmangels die komplette Kommunikation zusammengebrochen. Laut Lazzarini könnte Israel die humanitäre Krise mit politischem Willen im Handumdrehen beenden.

