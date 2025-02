Israelisch-deutsche Geisel soll freikommen: Das ist geplant!

Israel und die Hamas verhandeln derzeit über die Freilassung der Geiseln. Diese Woche soll es wohl zwei Termine geben.

Am Donnerstag sollen drei Geiseln freikommen. Darunter soll laut dem Vermittlerstaat Katar eine Frau sein, die auch die deutsche Staatsbürgerschaft hat.

Wie geht es der israelisch-deutschen Geisel?

Die Deutsch-Israelin Arbel Yehud war bei dem Überfall der Hamas und anderer extremistischer Gruppen auf Israel am 7. Oktober 2023 in den Gazastreifen verschleppt worden und befindet sich nach palästinensischen Angaben in der Gewalt der Terrororganisation Palästinensischer Islamischer Dschihad (PIJ). Ihr soll es den Umständen entsprechend gut gehen.

Freilassung der Geiseln: Das ist noch geplant!

Am Samstag soll es dann noch eine weitere Übergabe geben. Nach Angaben von Katar sollen dann drei weitere Geiseln freikommen.

Im Gegenzug erlaubt Israel den Bewohnern des Gazastreifens, in den nördlichen Teil zurückzukehren.

Außerdem sollen 30 Palästinenser aus israelischer Haft freikommen.

💡 Bisher wurden sieben Geiseln freigelassen. Das Waffenruhe-Abkommen sieht vor, dass innerhalb von sechs Wochen 33 Geiseln gegen 1.904 palästinensische Häftlinge getauscht werden. Die restlichen Geiseln sollen erst später freikommen. Viele von ihnen sollen bereits tot sein.