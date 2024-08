Die Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas gehen am Freitag weiter. Hier checkst du, wie der aktuelle Stand ist.

Die Länder, die zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas vermitteln, haben am Donnerstag noch mal gesagt, wie wichtig die Gespräche für die ganze Region sind. Bei den Verhandlungen am Donnerstag in Katars Hauptstadt Doha war die Hamas allerdings wie angekündigt nicht dabei:

Laut einem Hamas-Verteter wollen sie erst dazukommen, wenn Israel Zusagen macht und entgegenkommt.

Für Israel sind unter anderem die Chefs des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad am Start.

Für die Vermittler nimmt der Chef des US-Auslandsgeheimdienstes CIA, William Burns, teil.

Wie laufen die Verhandlungen bisher?

Viel ist über den genauen Status nicht bekannt. Laut dem US-Sicherheitsberater John Kirby soll es aber einen "vielversprechenden Beginn" der Gespräche gegeben haben. Ägyptische Medien haben allerdings berichtet, dass es weiterhin große Streitpunkte gebe.

