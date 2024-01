Im Libanon ist ein ranghoher Hisbollah-Kommandeur bei einem israelischen Drohnenangriff ums Leben gekommen.

Das bestätigte die libanesische Schiitenmiliz und libanesische Staatsagentur NNA. Nina Amin:

Die Hisbollah sagt, Wissam Tauil sei als Märtyrer gestorben. Die libanesische Staatsagentur berichtet, der wichtige Hisbollah-Kommandeur sei beim Angriff einer israelischen Drohne getötet worden. Offenbar wurde er in seinem Auto getroffen, in einem südlibanesischen Dorf, zirka 26 Kilometer von der israelischen Grenze entfernt. Israels Armee äußerte sich dazu zunächst nicht. Angriffe im Ausland kommentiert sie in der Regel nie. Aus libanesischen Sicherheitskreisen heißt es, Tauil gehörte einer Eliteeinheit der libanesischen Hisbollah-Miliz an und sei für Militäreinsätze im Südlibanon verantwortlich gewesen. Israel hatte diese Einheit zuvor aufgefordert, sich von der gemeinsamen Grenze fernzuhalten.

Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas greift die pro-iranische Hisbollah als Verbündete der palästinensischen Hamas fast täglich vom Südlibanon den Nachbarn Israel an. Die israelische Armee reagiert mit verstärkten Luftangriffen auf den Libanon. Nina Amin, Kairo.