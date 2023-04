Eskalation: Israel und Libanon beschießen sich

Nach dem krassem Raketenbeschuss aus dem Libanon hat Israel Gegenangriffe gestartet - auch auf den Gazastreifen.

Die militante Palästinenserorganisation Hamas soll am Donnerstag vom Libanon aus geschossen haben, so Israel. 36 Raketen seien abgefeuert worden - so viele wie seit 2006 nicht mehr. Das soll laut Israel der Auslöser für die Gegenangriffe im Libanon und im Gazastreifen gewesen sein. Die Armee habe es auf militärische Ziele der Hamas abgesehen.

Bei den Angriffen aus Israel wurde laut libanesischen Sicherheitskreisen ein Feld in der Nähe von einem palästinensischen Flüchtlingslager getroffen. Informationen über Tote gibt es nicht, es sollen aber Häuser beschädigt und Menschen in Panik versetzt worden sein.

Vor dem Beschuss gab es in den letzten Tagen schon mehrere Ausschreitungen auf dem Tempelberg in Jerusalem:

Gibt es jetzt Krieg zwischen Libanon und Israel?

An der Grenze zwischen den beiden Länder kommt es wieder zu Unruhen - offiziell befinden sich Israel und der Libanon im Kriegszustand. Aber: Beide Seiten sollen gesagt haben, dass sie keinen Krieg wollen. Das berichtet die UN-Friedensmission Unifil.