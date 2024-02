Rafah-Offensive zu Beginn des Ramadan? Das steckt hinter der Drohung

Israel plant, die Stadt Rafah anzugreifen. Daran gibt es Kritik. Jetzt hat ein israelischer Minister sich dazu geäußert.

Der israelische Minister Benny Gantz hat damit gedroht, die Offensive auf Rafah zu Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan zu starten. Er sagte:

Die Hamas hat die Wahl. Sie können sich ergeben, die Geiseln freilassen und die Zivilisten in Gaza können das Ramadanfest feiern.

💡 Good to know: Der Ramadan beginnt dieses Jahr voraussichtlich am Abend des 10. März und geht bis zum 9. April.

Warum will Israel die Stadt Rafah angreifen?

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die sogenannte Rafah-Offensive schon vor einiger Zeit angekündigt. Rafah liegt an der Grenze zu Ägypten. Mehr als eine Million Palästinenser sind seit Beginn des Israel-Hamas-Kriegs dorthin geflüchtet. Viele Länder fordern deshalb, dass die Stadt nicht angegriffen werden soll.

Was die Stadt Rafah für den Israel-Hamas-Krieg bedeutet, kannst du dir in diesem Podcast anhören:

Das Auswärtige Amt hat sich zum Israel-Hamas-Krieg geäußert - und viel Kritik dafür bekommen: