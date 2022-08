Angriffe: Was passiert gerade in Israel und Palästina?

Das israelische Militär hat Ziele im Gazastreifen angegriffen. Der Islamische Dschihad feuerte Raketen auf Israel.

Die ohnehin schwierige Lage im Nahen Osten spitzt sich aktuell wieder zu. Laut palästinensischen Berichten sollen in den letzten Tagen 29 Menschen durch israelische Luftangriffe getötet worden sein. Viele davon waren wohl Mitglieder der radikalen Organisation Islamischer Dschihad (PIJ). Aber auch sechs Flüchtlinge, von denen fünf Kinder waren, sind unter den Toten. Wichtig: Israel sagt, dass das so nicht stimmt. Die Flüchtlinge wären durch eine fehlgeleitete Rakete des Islamischen Dschihad getötet worden.

Raketenangriffe auf Israel

Die palästinensische Organisation Islamischer Dschihad, die neben der Hamas die zweitstärkste Kraft im Gazastreifen ist, hat wiederum Raketenangriffe auf Israel gestartet. Die meisten davon konnte die israelische Luftabwehr stoppen. Die anderen schlugen auf offenem Gelände ein.

Warum eskaliert die Lage gerade so?

Israel hat bereits am Montag im Westjordanland ein hochrangiges Mitglied des Islamischen Dschihads festgenommen. Am Freitag startete Israel dann eine große Militäraktion gegen den Islamischen Dschihad. Dabei wurde einer der Bosse namens Tasir Al-Dschabari getötet. Israel sagt, Al-Dschabari war für Angriffe auf Zivilisten verantwortlich. Die PIJ feuerte anschließend die Raketen in Richtung Israel. Mittlerweile hat Israel einen weiteren Anführer der PIJ im Gazastreifen getötet.

Der Konflikt im Gazastreifen herrscht schon seit vielen, vielen Jahren. In diesem Video erfährst du noch mehr über die Geschichte des Konflikts: