Israel-Palästina-Konflikt: Weltweite Friedensdemos für Waffenruhe

Am Samstag kam es zu weltweiten Friedensdemos. Auch israelische Juden in New York demonstrieren mit.

Die linke Juden-Organisation "Jewish Voice For Peace" sprach von einem der massivsten Sitz-Proteste in zwanzig Jahren in der Grand Central Station in New York. Gemeinsam protestierten israelische Juden und Verbündete gegen Israels Offensive in Gaza und für eine Waffenruhe. Angeblich riefen tausende Menschen während des Protests "Let Gaza Live" (Lasst Gaza leben).

Unter dem Hashtag "#CeasefireNow" (Waffenruhe jetzt) starteten 550 internationale Organisationen auch eine Petition für eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen und in Israel.

Weltweite Friedensdemos: Bis zu 70.000 Demonstranten allein in London

Mehrere tausend Demonstranten kamen in unterschiedlichen Ländern und Städten zusammen, um ebenfalls für ein Ende des Krieges zu protestieren. Die größte Kundgebung war hierbei in London. In Berlin protestierten gestern bis zu 10.000 Menschen.

Bei der UN-Resolution wurde über eine Waffenruhe abgestimmt

