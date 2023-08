Hunderttausende Israelis protestieren für Frauenrechte

In letzter Zeit soll es in Israel zu frauenfeindlichen Vorfällen gekommen sein. Viele sorgen sich um die Frauenrechte.

Seit Wochen demonstrieren viele Menschen in Israel gegen die Justizreform von Ministerpräsident Netanjahu. Diesmal standen die Frauenrechte im Vordergrund.

Was war passiert?

In der Stadt Aschdod etwa wurden Teenagerinnen von einem Busfahrer in den hinteren Teil des Busses geschickt. Ihnen wurden Decken gegeben, um sich zu bedecken. Anderswo wurde einer Frau der Zutritt zum Bus ganz verwehrt. Auch in der rechten Regierung fordern einige strengreligiöse Parteien mehr Geschlechtertrennung.

Sorge um Frauenrechte

Das alles sorgt bei vielen Israelis für Empörung. Auf Schildern von Demonstrantinnen standen Sätze wie "Hände weg von meinen Rechten" oder "Israel ist nicht Iran" - eine Anspielung auf die Unterdrückung durch das Regime im Iran.

Ministerpräsident Netanjahu teilte nach dem Vorfall mit:

Der Staat Israel ist ein freies Land, in dem niemand einschränken wird, wer öffentliche Verkehrsmittel benutzen darf, oder vorschreiben wird, wer wo sitzt.

Wer so etwas mache, müsse sich dafür verantworten.

Mehr Neuigkeiten zur Justizreform in Israel: