Israel zieht zehntausende Reservisten ein

Die israelische Armee hat eine Mobilisierung vorgenommen. Zehntausende Reservisten wurden einberufen.

Das hat der israelische Armeechef Eyal Zamir inzwischen bestätigt. Die Reservisten sollen in Israel und im besetzten Westjordanland stationierte Soldaten ersetzen, damit diese zu Kampfeinsätzen in den Gazastreifen geschickt werden können, so israelische Medien.

Gaza-Krieg: Israel zieht wohl zehntausende Reservisten ein Dauer 0:24 min Gaza-Krieg: Israel zieht wohl zehntausende Reservisten ein

Warum zieht Israel Reservisten ein?

Das Militär möchte mit einer Offensive die Hamas dazu drängen, alle übrigen Geiseln freizubekommen. Damit drohte Armeechef Ejal Samir vergangene Woche. Im Oktober 2023 verschleppten die Hamas 251 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen. 58 Geiseln befinden sich weiterhin in der Gewalt der Islamisten, 34 von ihnen sind nach Angaben der israelischen Armee bereits tot. Israel startete daraufhin einen Militäreinsatz im Gazastreifen. Über 50.000 Menschen wurden seitdem getötet, so Hamas-Behörden.