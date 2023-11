Hat Israel Phosphorbomben eingesetzt?

Menschenrechtsorganisationen werfen Israel den Einsatz von weißem Phosphor im Gazastreifen und Libanon vor.

Die Vorwürfe gegen Israel beziehen sich auf die Zeit vom 10. bis zum 16. Oktober. Die Menschenrechtsorganisation "Amnesty International" wirft dem israelischen Militär vor, weißen Phosphor an der Grenze zum Libanon eingesetzt zu haben. Weißer Phosphor gilt als sehr gefährlich, da er extrem schlimme Verbrennungen auslösen kann. Außerdem ist er hochgiftig.

Phosphoreinsatz im Libanon?

Besonders der Angriff auf die Stadt Dhayra am 16. Oktober müsse auf Verdacht eines Kriegsverbrechens geprüft werden. Neun Menschen wurden bei diesem verletzt, zudem brannten Häuser und Autos. Das sagte Aya Majzoub, die stellvertretende Regionaldirektorin für den Nahen Osten und Nordafrika. "Amnesty International" habe verifizierte Videos und Fotos aus Dhayra untersucht. Außerdem wurden der Bürgermeister, ein Bürger, ein Ersthelfer und ein Notarzt befragt, die die Ausmaße des Angriffs mitbekommen haben sollen. Das Team von "Amnesty International" hat außerdem mutmaßliche Beweisvideos und -fotos gesammelt für drei weitere Einsätze von weißem Phosphor zwischen dem 10. und 16. Oktober.

Weißer Phosphor wohl auch im Gazastreifen

Die Menschenrechtsorganisation "Human Rights Watch" hat Videos überprüft, die am 10. und 11. Oktober im Libanon und im Gazastreifen aufgenommen wurden. Sie sollen den Einsatz von weißem Phosphor zeigen. Zudem haben sie in ihrer Erklärung ein Foto eines Fotografen der Nachrichtenagentur "AFP" eingebaut. Das zeigt den Einsatz der Bombe über dem Fischereihafen der Stadt Gaza. "Human Rights Watch" hat außerdem ein Telefoninterview mit zwei Menschen aus Gaza geführt, die den Einsatz der Waffe mitbekommen haben sollen.

Das sagt Israel zu den Vorwürfen

Der Bericht von "Amnesty International" wurde erst Ende Oktober veröffentlicht. Der von "Human Rights Watch" kam früher heraus - auf diesen hat auch das israelische Militär reagiert. Das wies die Vorwürfe zurück:

Die aktuelle Anschuldigung ist eindeutig falsch.

Weißer Phosphor: Das macht ihn so gefährlich

Laut "Human Rights Watch" verursacht weißer Phosphor schwere Verbrennungen bei Menschen und setzt alles in seinem Umfeld in Brand. Die Menschenrechtsorganisation schreibt dazu, dass der Einsatz von weißem Phosphor im Gazastreifen eine große Gefahr für die Menschen darstellt. Es verstoße gegen das humanitäre Völkerrecht. Demnach dürften Menschen nicht unnötig in Gefahr gebracht werden.

Jedes Mal, wenn weißer Phosphor in dicht besiedelten zivilen Gebieten eingesetzt wird, besteht ein hohes Risiko für unerträgliche Verbrennungen und lebenslanges Leiden.

Mehr aktuelle News aus dem Nahostkonflikt: