Israel: Hamas im Norden des Gazastreifens zerschlagen

Zu Kriegsbeginn seien dort rund 14.000 Hamas-Kämpfer aktiv gewesen. Wie geht es weiter?

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben die militärische Struktur der Hamas im Norden des Gazastreifens zerstört:

Armeesprecher Daniel Hagari sagte am Samstag, dass in diesem Gebiet jetzt nur noch Einzelkämpfer der Hamas aktiv seien. Kommandeure gebe es keine mehr.

Soldaten hätten im Norden Tunnel, Waffen und Munition der Hamas zerstört.

Aber: Hagari denkt, dass es trotzdem ab und zu noch Raketenangriffe aus dem Norden geben wird.

Zerstörung der Hamas im Norden: Das sind Israels Pläne

Als nächstes will das Militär die Strukturen der Hamas in der Mitte und im Süden des Gazastreifens zerstören, sagte Armeesprecher Hagari. Das brauche Zeit. Der israelische Verteidigungsminister Joav Galant hatte erst vor wenigen Tagen gesagt, dass der Krieg so lange weitergehe, bis alle Geiseln befreit worden sind und die Terrororganisation zerschlagen ist. Nach Angaben Israels sind bislang rund 8.000 Hamaskämpfer getötet worden.

Für Israels Vorgehen im Gazastreifen gibt es auch heftige Kritik:

