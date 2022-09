SIE ist die neue Chefin der ISS 🛰️

Die italienische Astronautin Samantha Cristoforetti ist die erste europäische Frau, die das Kommando auf der ISS hat.

Bisher hatte der russische Kosmonaut Oleg Artemjew das Kommando auf der Internationalen Raumstation.

Es ist eine Ehre und ein Privileg, Europa im Weltraum auf der ISS zu vertreten.

Andere Europäer waren schon dran

Vor Cristoforetti hatten bereits vier andere Europäer das Kommando über die ISS. Die bisher drei einzigen ISS-Chefinnen kamen alle aus den USA.

Wer ist Cristoforetti?

Cristoforetti war im April zu ihrem zweiten Einsatz auf der ISS aufgebrochen. Im Juli absolvierte sie als erste Europäerin der Geschichte einen Außeneinsatz an der ISS. Die ehemalige Luftwaffenpilotin hält seit ihrer ersten ISS-Mission von 2014 bis 2015 einen Rekord: Damals verbrachte sie fast 200 Tage im All und ist somit laut der ESA die Frau, die sich am längsten ununterbrochen im Weltraum aufgehalten hat.

Hier kannst du mehr ĂĽber Cristoforetti erfahren:

Hier kannst du dir die kurze Ăśbergabezeremonie anschauen:

Mehr Space-News:

NASA schieĂźt Asteroiden ab