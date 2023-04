Es klingt wie in einem Horrorfilm, aber in Italien war es jetzt offenbar Realität: Ein Mann ist im Wald vermutlich von einem Bären getötet worden.

Die Leiche des 26-Jährigen wurde am frühen Donnerstagmorgen in der Nähe eines Forstwegs im Tal Val di Sole gefunden. Das liegt in den italienischen Alpen, nördlich des Gardasees. Nachdem der junge Mann am Mittwoch nicht vom Joggen zurückgekommen war, rief seine Familie die Polizei. Nach stundenlanger Suche haben Hunde seine Leiche gefunden.

Bisswunden und Kratzer

Sein Körper wies schwere Verletzungen auf: tiefe Kratzer auf dem Körper und im Gesicht, Bisswunden und eine tiefe Wunde am Bauch. Das alles deutete darauf hin, dass ihn ein Bär getötet haben könnte. Das Tier soll jetzt anhand seiner DNA-Spuren identifiziert und abgeschossen werden. Die Leiche des Joggers wird noch untersucht, um die Todesursache eindeutig zu bestimmen.

Erster tödlicher Zwischenfall mit Bär

Die norditalienische Provinz Trentino ist bei Wanderern und Touristen beliebt. Im Rahmen eines EU-Projekts wurden dort bis zum Jahr 2004 Bären angesiedelt. Inzwischen leben rund hundert der Tiere in der Gegend. Laut den Behörden ist es der erste tödliche Zwischenfall mit einem Bären in der Geschichte Italiens. Allerdings war Anfang März in der Nähe ein Mann, der mit seinem Hund unterwegs war, von einem Bären angegriffen und am Kopf und Arm verletzt worden.