Auf eigener Feier: Hochzeitspaar rettet einem Gast das Leben 🥰

Ein 69-Jähriger hat auf einer Hochzeitsfeier in Italien einen Herzinfarkt bekommen. Er hatte richtig Glück, denn …

… das Hochzeitspaar bestand aus einem Arzt und einer Krankenschwester. Sofort nach seinem Zusammenbruch begann die Braut deshalb mit einer Herzdruckmassage und rettete dem Gast so das Leben. Passiert ist das laut italienischer Zeitung "Il Messaggero" am letzten Sonntag in der Nähe von Moderna.

Wiederbelebung auf Hochzeit: So geht es dem 69-jährigen Gast

Mittlerweile soll es dem Mann wieder besser gehen. Laut dem Bericht kam er mit einem Hubschrauber in eine Klinik. Crazy: Nach dem Aufwachen soll er sich erst einmal beim Hochzeitspaar dafür entschuldigt haben, dass er während ihrer Party einen Infarkt erlitten hatte.

Worauf kommt es an beim Erste Hilfe leisten? Das kannst du in diesem Video checken:

Weitere gute Nachrichten gibt es hier: