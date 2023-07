Italien: Verletzte Höhlenkletterin nach fast zwei Tagen gerettet

Die Höhlenkletterin stürzte bei einem Ausflug etwa eineinhalb Meter in die Tiefe. Die Rettung dauerte fast zwei Tage.

Die 31-jährige Frau war am Sonntag mit vier weiteren Personen auf einem Klettertrip in Norditalien. Die Gruppe wollte in dem erst kürzlich entdeckten unterirdischen Labyrinth eine neue Route auschecken, wie der "Corriere della Sera" berichtete.

Absturz in Höhle: Was ist in Italien passiert?

Nach ersten Erkenntnissen löste sich in rund 150 Metern Tiefe eine Felssicherung, wodurch die Frau stürzte und sich am Fuß verletzte. Weiterklettern konnte sie danach nicht mehr.

Zwei der anderen Kletterer holten Hilfe. Spezialisierte Höhlenretter aus verschiedenen Regionen bargen die Frau schließlich. Auch Mediziner waren dabei, die ihren Gesundheitszustand checkten. Es wurde sogar eine Telefonleitung von der Oberfläche bis zur Unglücksstelle verlegt.

Durch den heftigen Regen in der Nacht auf Dienstag verzögerte sich die Rettung - doch am Nachmittag erreichten sie den Ausgang. Die Kletterin wurde in ein Krankenhaus geflogen und ist laut Medienberichten in einem stabilen Zustand.

Hier siehst du ein Video der Rettungsaktion:

#Lombardia: il momento dell'uscita di Ottavia dalla grotta Bueno Fonteno dove si era infortunata domenica. Oltre 41 ore di intervento per 72 soccorritori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico provenienti da Lombardia, Piemonte, Trentino, Alto Adige ed Emilia-Romagna. pic.twitter.com/JvAbWe490B

