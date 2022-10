Diese rechtsextreme Politikerin ist Italiens Neue!

Die rechtsextreme Politikerin Giorgia Meloni ist neue Ministerpräsidentin. Was das für Italien heißt.

Die 45-Jährige hat heute ihren Amtseid abgelegt. Damit ist sie die erste Frau an der Spitze Italiens und die erste rechtsextreme Politikerin seit Diktator Mussolini im Zweiten Weltkrieg.

Giorgia Meloni ist Chefin der Partei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens). Sie hat eine rechtsextreme Vergangenheit und ihre Politik richtet sich klar gegen die LGBTQIA+-Community. Meloni regiert zusammmen mit der rechtspopulistischen Lega von Matteo Salvini und der konservativen Forza Italia des Ex-Regierungschefs Silvio Berlusconi.

Was hat Meloni mit Italien vor?

Melonis Motto im Wahlkampf war: "Gott, Familie, Vaterland". In ihrem Parteiprogramm zeigt sich genau das: Sie steht der EU kritisch gegenüber - zum Beispiel in der Klimapolitik. Sie will die Migration nach Italien einschränken. Rechte für Homosexuelle lehnt sie ab. Für sie und ihre Partei ist die heterosexuelle Familie das einzig richtige Lebensmodell.

