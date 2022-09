Regieren in Italien bald Rechtsextreme?

In Italien wird heute gewählt. Gute Chancen haben Parteien mit rechtsextremen und rassistischen Politikern.

Etwa 51,5 Millionen Italienerinnen und Italiener können heute bis 23 Uhr in den Wahllokalen abstimmen. Sie wählen das neue Parament. Erste Ergebnisse soll es am Montagmorgen geben.

Wer sind die Favoriten?

In den Umfragen ganz vorne liegt Giorgia Meloni. Sie ist Chefin der Partei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens). Die 45-Jährige hat eine rechtsextreme Vergangenheit und ihre Politik richtet sich klar gegen die LGBTQIA+-Community. Meloni hat sich mit der rechtspopulistischen Lega von Ex-Innenminister Matteo Salvini und der konservativen Forza Italia des Ex-Regierungschefs Silvio Berlusconi zusammengetan. Das Bündnis könnte im Parlament die absolute Mehrheit bekommen.

Was wollen die rechten Parteien?

Die rechten Parteien wollen gegen Migration vorgehen, Steuern senken und die Wirtschaft stärken. Außerdem kritisieren sie die EU und wollen, dass die einzelnen Staaten wieder mehr Macht bekommen. Austreten wollen sie aber nicht. Meloni will auch weiter die Ukraine im Krieg gegen Russland unterstützen, die anderen rechten Parteien stehen eher auf Russlands Seite.

Was kommt nach der Wahl?

Schwierig könnte es vor allem für Minderheiten in Italien werden wie Migranten und die Queere-Community. Aber auch in der Frauen-Politik könnte es mit einer rechten Regierung Veränderungen geben: Meloni forderte im Wahlkampf den "Abtreibungs-Zwang" abzuschaffen. Was sie damit genau meint, ist aber unklar.

In Europa, aber auch weltweit, schaut man mit Sorge auf das Wahlergebnis. Eine rechte Regierung in Italien würde die Zusammenarbeit vor allem in der EU viel komplizierter machen. Zum Beispiel könnten sie die gemeinsamen Sanktionen gegen Russland boykottieren.

