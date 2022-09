Viele junge Wähler in Italien haben NICHT rechts gewählt

Bei der Parlamentswahl in Italien haben rechte Parteien die Wahl gewonnen. Junge Menschen haben aber anders gewählt.

Stärkste Partei bei den 18- bis 34-Jährigen ist die linkspopulistische Fünf-Sterne-Bewegung. Sie bekam vor allem in Süditalien viele Stimmen. Auf Platz zwei liegt die "Demokratische Partei", die in Städten und im Norden Italiens am stärksten war. Erst danach kommt die rechte Partei Fratelli d'Italia ("Brüder Italiens") von Wahlsiegerin Giorgia Meloni.

So wenig Menschen wie nie zuvor sind in Italien zur Wahl gegangen: nur 64 Prozent. Bei den jungen Wählerinnen und Wählern und im Süden des Landes waren es noch weniger. Das hat mehrere Gründe.

Deshalb haben viele junge Leute nicht gewählt:

Im Wahlkampf ging es nicht um die Themen und Probleme der jungen Menschen - zum Beispiel Umwelt und Nachhaltigkeit, Schule und Ausbildung.

Viele hatten das Gefühl, das Wahlergebnis stand schon vorher fest und mit ihrer Stimme können sie nichts verändern.

In Italien muss man an seinem Erstwohnsitz wählen, es gibt keine Briefwahl. Das heißt für viele junge Leute, sie müssten dann extra zum Wohnort ihrer Eltern fahren. Das kostet Zeit und vor allem Geld.

Im September stehen bei den Studierenden Prüfungen an. Da verzichten viele auf eine Reise.

So ging die Wahl aus

Ein Bündnis aus drei rechten Parteien hatte am Sonntag die Parlamentswahl in Italien gewonnen. Zusammen haben sie mehr als die Hälfte der Sitze im Parlament. Stärkste Partei wurden die "Brüder Italiens" mit 26 Prozent. Ihre Parteichefin Giorgia Meloni wird voraussichtlich neue Ministerpräsidentin.

