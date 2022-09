Rechte Parteien liegen in Italien vorn!

Die Wahllokale in Italien sind geschlossen. Jetzt gibt es die Hochrechnung zur Regierungswahl.

Die rechtsextreme Partei Fratelli d'Italia (FDI) von Giorgia Meloni kam auf rund 25 Prozent der Stimmen. Das berichtet der Sender RAI. Damit hat die Partei wohl eine klare Mehrheit zusammen mit ihren rechtsnationalen Partnern Lega von Matteo Salvini und der Forza Italia (FI) von Silvio Berlusconi. Zusammen erreichen sie rund 42 Prozent.

Ein offizielles Ergebnis kommt wohl erst am Montag.

Was wollen die rechten Parteien?

Die rechten Parteien wollen gegen Migration vorgehen, Steuern senken und die Wirtschaft stärken. Außerdem kritisieren sie die EU und wollen, dass die einzelnen Staaten wieder mehr Macht bekommen. Austreten wollen sie aber nicht.

Was könnte sich durch die Rechten verändern?

Schwierig könnte es vor allem für Minderheiten in Italien werden wie Migranten und die queere Community. Auch in der Frauen-Politik könnte es mit einer rechten Regierung Veränderungen geben: Meloni forderte im Wahlkampf den "Abtreibungs-Zwang" abzuschaffen. Was sie damit genau meint, ist aber unklar. Meloni will auch weiter die Ukraine im Krieg gegen Russland unterstützen, die anderen rechten Parteien stehen eher auf Russlands Seite. Das könnte es für die EU schwieriger machen, eine Mehrheit zu bekommen, zum Beispiel für Sanktionen gegen Russland.

Die AfD in Deutschland hatte sich blamiert:

AfD-Gummibärchen sehen aus wie Penisse