10-Sekunden-Regel bei sexuellem Übergriff!? - Protest geht viral

In Italien hat ein Hausmeister eine 17-Jährige angefasst. Die Entscheidung des Gerichts sorgt jetzt für viel Aufregung.

Passiert ist die sexuelle Belästigung in einer Schule in Rom vor mehr als einem Jahr. Der Hausmeister soll dem Mädchen von hinten in die Hose gegriffen haben. Jetzt landete der Fall vor Gericht. Und: Es wurde entschieden, dass der 66-Jährige keine Strafe bekommt - weil der Übergriff zu kurz war.

Wie kam das Gericht zu der Entscheidung?

Die "BBC" schreibt zur Begründung des Gerichts: Die Entscheidung gegen eine Verurteilung sei unter anderem gefallen, weil der Hausmeister die 17-Jährige weniger als zehn Sekunden angefasst haben soll. Es handelt sich laut den Richtern also um keine Straftat.

Protest mit Videos: So lange sind zehn Sekunden

Seit dem Urteil ist die Aufregung in Italien groß. Viele machen mit Videos auf die umstrittene Entscheidung aufmerksam. Wie? Sie schauen zehn Sekunden still in die Kamera. Einige berühren dabei auch ihren Intimbereich oder lassen sich von jemand anderem anfassen.

Mit den Videos wollen die Leute zeigen, wie lang zehn Sekunden sind. Und dass ein sexueller Übergriff immer ein sexueller Übergriff bleibt - egal wie lange es dauert.

Hier bekommst du Hilfe bei sexualisierter Gewalt Kennst du jemanden, der sexualisierte Gewalt erfahren hat oder bist du selbst von sexueller Belästigung betroffen? Hier kannst du dir Hilfe holen: Beim "Hilfe-Portal sexueller Missbrauch" kannst du anonym anrufen unter 0800 22 55 530 oder über die Webseite eine Nachricht schreiben.

oder über die Webseite eine Nachricht schreiben. In allen Fällen geht auch die Nummer gegen Kummer: 116 111

Den Verein N.I.N.A., der bei sexualisierter Gewalt hilft, findest du auch auf Instagram

Eltern, die sich Sorgen um ihre Kinder machen, können sich beim Elterntelefon melden 0800 111 0 550

