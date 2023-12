ManCity-Star Jack Grealish ausgeraubt: Er war gerade beim Auswärtsspiel

Seine Familie verfolgte das Match gegen Everton am Mittwochabend in Grealishs Villa. Plötzlich hörte sie Geräusche …

… und die kamen offenbar von Einbrechern aus dem Obergeschoss des Anwesens in der Nähe von Manchester (England). Das berichtet die britische Zeitung "The Sun". Daraufhin alarmierte die Familie - darunter Grealishs Eltern und seine Verlobte - die Polizei und versteckte sich in der Villa:

Als die Polizei eintraf, waren die Diebe schon weg. Sie sind bisher flüchtig.

Laut "The Sun" sollen die Einbrecher Schmuck und Uhren im Wert von rund einer Million Pfund (1,15 Millionen Euro) geklaut haben.

Die Familie von Grealish blieb unverletzt.

Einbruch bei Jack Grealish: Bad Surprise nach Ligaspiel

Während des Einbruchs stand der 28-Jährige gerade mit ManCity auswärts auf dem Platz und spielte gegen Everton. Grealish soll laut Medienberichten nach dem Spiel über den Einbruch informiert worden sein. Daraufhin soll er sofort zurück zu seiner Familie sein, um sie zu supporten. Der City-Star und seine Verlobte leben er seit kurzem in der Villa.

Fyi: In der letzten Zeit hat es mehrere Einbrüche bei Premier-League-Spielern gegeben. Erst vor wenigen Tagen hatten Diebe Schmuck und Uhren bei West-Ham-Verteidiger Kurt Zouma gestohlen. Auch andere Profis waren schon betroffen.

