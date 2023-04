Kippen und Alkohol: Deutsche rauchen und trinken weniger, ABER...

Trotzdem sind die Zahlen noch auf einem ziemlich hohen Niveau. Deutschland ist weiter ein "Hochkonsumland".

Zumindest, wenn es um Alkohol geht, denn in Deutschland trinken fast acht Millionen Menschen jeden Tag eine Menge an Alkohol, die ein bis zwei kleinen Gläsern Bier entspricht. Klingt für dich nicht viel? Laut den Experten der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) ist diese Menge gesundheitlich riskant. Das steht im "Jahrbuch Sucht 2023" der DHS. Insgesamt ist der Alkoholkonsum in Deutschland aber gesunken.

Minus bei Tabakwaren

In dem Jahrbuch steht ebenfalls, dass weniger Tabakwaren verkauft worden sind. Der Umsatz reduzierte sich 2022 auf 27,1 Milliarden Euro. Das ist ein Minus von 7,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Sportwetten: Zahlen explodieren

Der Umsatz für Glücksspiele ist angestiegen - um 14,6 Prozent auf 53,4 Milliarden Euro. Die Zahlen beziehen sich auch das Jahr 2021. Besonders krass ist der Anstieg bei Sportwetten. Hier lag die Steigerung bei 409,6 Prozent. Die Ursache dafür ist, dass der Glücksspielvertrag im Jahr 2021 geändert wurde. Dadurch sind Sportwetten in ganz Deutschland legal geworden. Für 2022 gibt es noch keine Zahlen.

Hier bekommst du Hilfe bei Glücksspielsucht Dir selbst oder deinen Freundinnen und Freunden geht es wegen deinen Glücksspiel-Gewohnheiten nicht gut? Jetzt kann professionelle Hilfe wichtig sein. Hier kannst du dich anonym und kostenfrei melden: Telefonseelsorge: 0800 1110 111 oder 0800 1110 222 oder über den Chat

oder oder über den Chat Beratungstelefon zur Glücksspielsucht: 0800 1 37 27 00 oder online, erreichbar montags bis donnerstags zwischen 10 und 22 Uhr sowie freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr; die Beratung findet auch in verschiedenen Sprachen statt

oder online, erreichbar montags bis donnerstags zwischen 10 und 22 Uhr sowie freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr; die Beratung findet auch in verschiedenen Sprachen statt Das Deutsche Rote Kreuz berät Angehörige von Betroffenen unter 06062 607 67, erreichbar Freitag bis Sonntag und an gesetzlichen Feiertagen in der Zeit von 8 bis 22 Uhr

