SIE gönnen sich einen Erfolg nach dem anderen

Kein Song ging 2023 so durch die Decke wie "Komet" von Apache 207 und Udo Lindenberg. Das zeigen die Jahrescharts.

"Komet" war der erfolgreichste Song des Jahres 2023. Das teilten die Konsumforscher von GfK Entertainment mit. Der Hit wurde in Deutschland mehr als 275 Millionen Mal gestreamt und brach Rekorde.

Jahrescharts: Miley Cyrus und Ayliva

Hinter "Komet" ist Miley Cyrus mit "Flowers". Danach kommen Ayliva und Mero mit "Sie weiß". Ayliva war mit sechs Songs in der Auswertung am Start - so viele hat kein anderer Künstler oder Künstlerin. Dieses Jahr waren im Vergleich zum letzten Jahr mehr Songs von Künstlerinnen in den erfolgreichsten Hits des Jahres. 26 Singles kamen von Frauen - letztes Jahr waren es nur 13.

Hier kannst du dir das Musikvideo von "Komet" angucken:

Auch bei den YouTube-Charts waren Apache 207 und Ayliva ganz vorne mit am Start: