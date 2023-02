Jahrestag: Hier gibt es Aktionen gegen den Krieg in der Ukraine

Seit einem Jahr sterben Menschen im Krieg in der Ukraine. Damit das aufhört, gibt es Proteste in ganz Deutschland.

Mehr als eine Million Ukrainer sind im letzten Jahr nach Deutschland gekommen. Sie und viele andere wollen am 24. Februar - dem Jahrestag des Krieges - auf die Straßen gehen. Die Demonstrationen und Kundgebungen in ganz Deutschland stehen unter dem Motto "Stoppt das Töten in der Ukraine – für Waffenstillstand und Verhandlungen!". Auch für das Wochenende sind einige Aktionen angekündigt.

Veranstaltungen in Baden-Württemberg

Freitag, den 24.2.



Stuttgart - ab 17.30 Uhr, Lichteraktion im Hospitalhof, Büchsenstr. 33

- ab 17.30 Uhr, Lichteraktion im Hospitalhof, Büchsenstr. 33 Nördlingen - 16.30 Uhr, Marktplatz

- 16.30 Uhr, Marktplatz Freiburg - 16.30 Uhr, Antifaschistisches Mahnmal, Ecke Rathausgasse/Rotteckring

- 16.30 Uhr, Antifaschistisches Mahnmal, Ecke Rathausgasse/Rotteckring Karlsruhe - 17 Uhr, Marktplatz

- 17 Uhr, Marktplatz Gammertingen - 18.30 Uhr, Stadtbrunnen, Sigmaringer Straße

Samstag, den 25.2.



Kirchheim/Teck - 10 Uhr, Rathaus

- 10 Uhr, Rathaus Tübingen - 12 Uhr, Holzmarkt

- 12 Uhr, Holzmarkt Heidelberg - 12 Uhr, Bismarckplatz

Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz

Freitag, den 24.2.



Kirchheimbolanden - 18.15 Uhr, Römerplatz/Paulskirche

- 18.15 Uhr, Römerplatz/Paulskirche Neustadt an der Weinstraße - 14 Uhr, Hauptstraße/Am Kriegerdenkmal

- 14 Uhr, Hauptstraße/Am Kriegerdenkmal Worms - 19 Uhr, Domplatz - Mahnwache bis 24 Uhr

Samstag, den 25.2.



Bad Kreuznach - 12 Uhr, Kornmarkt

- 12 Uhr, Kornmarkt Mainz - 16 Uhr, Gutenbergplatz

Das musst du zum Russland-Ukraine-Krieg wissen Russlands Präsident Wladimir Putin hat im Februar 2022 den Befehl gegeben, die Ukraine anzugreifen. Russische Truppen sind ins Land vorgerückt. Aber die Kontrolle über die ukrainische Hauptstadt Kyjiw haben sie nicht erlangt. Russland konzentriert sich deshalb jetzt auf den Osten und Süden des Landes und hält einige Gebiete besetzt. Russland geht in dem Krieg brutal gegen die ukrainische Bevölkerung vor. Die Armee greift unter anderem gezielt die Stromversorgung und Wohnhäuser an. Konflikt seit 2014 Der Konflikt zwischen den beiden Ländern hat 2014 angefangen. Damals besetzte Russland die ukrainische Krim, eine Halbinsel im Schwarzen Meer. Seitdem kommt es immer wieder zu Kämpfen. Russland versucht Einfluss auf die Ukraine zu nehmen und zu verhindern, dass sie sich weiter nach Westen orientiert und zum Beispiel in die EU eintritt.

