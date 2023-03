Jake Paul vs. Tommy Fury: Angebliches Skript bewahrheitet sich nicht

Im Vorfeld des Boxkampfes gab es Gerüchte, dass es ein Skript über den Ausgang geben würde. Es kam anders...

Der Realitystar Tommy Fury besiegte den YouTuber Jake Paul nach Punkten. Die Punktrichter entschieden nach Split-Decision. Tommy zeigte unterstützt von seinem berühmten Bruder und WBC-Weltmeister Tyson, dass er der bessere Boxer ist.

Was stand in dem Skript?

In einem vom Ersatzmann geleakten Skript hieß es ursprünglich, dass Paul durch technischen K.O. in der achten Runde gewinnen solle. Das ist also nicht passiert. Ein vorhergesagter Cut am Auge bewahrheitete sich tatsächlich - dieser entstand aber aus einem anderen Grund als behauptet.