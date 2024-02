Mainz 05: Der Coach muss gehen!

Der FSV Mainz 05 hat Cheftrainer Jan Siewert am Rosenmontag rausgeworfen. Wer könnte der neue Coach werden?

Der Verein will den neuen Trainer schon am Dienstag vorstellen. Ein heißer Kandidat ist der aktuelle U23-Trainer Benjamin Hoffmann. Nice to know: Der 44-Jährige ist letzte Saison mit der Mainzer A-Jugend Deutscher Meister geworden.

Mainz 05: Lange Sieglos-Serie

Mit Jan Siewert als Cheftrainer hat Mainz die letzten 11 Spiele nicht gewonnen und steht aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der Abstand zum Relegationsplatz beträgt vier Punkte. Am Wochenende haben die 05er gegen den VfB Stuttgart mit 3:1 verloren:

Der Mainzer Sportboss Christian Heidel meinte, dass der Verein Siewert freistellen musste, um den Abstieg noch zu verhindern.

Siewert-Entlassung in Mainz: Keine große Überraschung Dauer 1:13 min Der FSV Mainz 05 hat sich von Trainer Jan Siewert getrennt. Das gab der Bundesligist am Vormittag bekannt. Wie überraschend dieser Schritt kam und wer als Nachfolger in Frage kommt, dazu Stefan Kersthold aus der (SWR) Sportredaktion:

