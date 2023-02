Ist die mysteriöse Kugel in Japan ein Dragon Ball?

mit Whatsapp teilen

An der Küste in Japan liegt mitten im Sand eine riesige rostige Kugel. Sie wurde angespült, aber niemand weiß, was es ist.

Die Eisenkugel hat einen Durchmesser von 1,5 Metern und liegt am Strand der Pazifikküste. Eine Frau aus dem Nachbarort hatte sie entdeckt und die Polizei gerufen. Die sperrte alles rund um die Kugel ab und ließ sie untersuchen. Sprengstoffexperten gaben Entwarnung: Die Kugel ist leer und ungefährlich! Weil niemand weiß, was hinter der Kugel steckt, gibt es auf verschiedenen Social Media-Kanälen wilde Spekulationen. Ideen, was die Kugel sein könnte: Eine spezielle Stahlboje, an der Schiffe anlegen können,

eine Unterwassermine,

Spionageobjekt aus China, Nordkorea oder Russland,

ein UFO

oder ein Dragon Ball aus der Manga-Serie? Boule Mystérieuse ?! … 😏😂C’est donc juste Dragon Ball live et non des Aliens 😂#Enshuhama #Hamamatsu #Shizuoka #Japan #Mysterious #DBZ #DRAGONBALL #ovni #alien #japon pic.twitter.com/CLZEYQYw5D So lange liegt die Kugel schon am Strand Ein Anwohner versteht die ganze Aufregung nicht. Er sagte dem japanischen Fernsehsender NHK, die Kugel läge da schon seit einem Monat. Niemand hätte sich bisher dafür interessiert.