Weniger Lohn wegen einer Minute Zugverspätung?

Der Lokführer Hirofumi Wada sollte den Zug im Depot abstellen und war dabei eine Minute zu spät.

Er stand am falschen Gleis und bemerkte seinen Fehler erst nach zwei Minuten. Auch wenn er eine Minute aufgeholt hat, war dies für seinen Arbeitgeber Anlass genug, die weitere Minute als "Nicht-Arbeit" einzuordnen und ihm weniger Geld zu bezahlen.

Lokführer zieht vor Gericht

Ein Gericht urteilte jetzt: Die Bahn muss die 40 Cent Lohnkürzung zurückzahlen. Selbst bei einer Verspätung von wenigen Sekunden müssen Mitarbeiter in Japan an Disziplinarschulungen teilnehmen. Dazu gehört zum Beispiel Bahnen putzen oder Entschuldigungsbriefe schreiben. Dieser Druck kann aber auch nach hinten losgehen: Um nicht zu spät am Ziel anzukommen, fuhr vor einigen Jahren ein Lokführer zu schnell in eine Kurve. Der Zug entgleiste und 100 Passagiere starben.

Um das in Zukunft zu verhindern, will Wada mit dieser Klage eine Umgebung schaffen, in der die Fahrer ohne Druck und Stress vernünftig arbeiten können.

