Jennette McCurdy: "Ich bin froh, dass meine Mutter tot ist"

Der "iCarly"-Star hat ihre Biografie veröffentlicht. Im Titel geht es um das schwierige Verhältnis mit ihrer Mutter.

Jennette McCurdy schreibt in ihrem Buch "I'm glad my mom died" ("Ich bin froh, dass meine Mutter tot ist"), ihre Mutter habe sie emotional, mental und psychisch missbraucht. Ihre Mutter starb 2013 an Brustkrebs. Das sind die Vorfälle, die Jenette benennt:

Brust- und Vaginaluntersuchungen, die sie von ihrer Mutter erhielt, um gefährliche Knoten früh zu erkennen. Das ging so, bis sie 17 wurde.

Mit sechs Jahren wurde sie in die Schauspielerei gedrängt, obwohl sie nicht wollte.

Mit elf wurde sie auf eine strikte Diät gesetzt und in die Magersucht getrieben. Mit 14 war sie so dünn, dass sie in einem Kindersitz Auto fahren musste.

Nach ihrem Erfolg bei "iCarly" war ihre Mutter eifersüchtig auf sie.

Der Titel des Buchs sorgt für eine Menge Aufmerksamkeit, das weiß McCurdy - doch sie meint es ernst. In einem Interview bei "Good Morning America" sagt sie, dass sie ihre eigene Persönlichkeit entwickelt hat. Durch den Prozess des Schreibens kann sie besser mit ihrer Trauer umgehen.

Hier ist das Interview:

Selena Gomez ist auch seit ihrer Kindheit berühmt. Sie setzt sich für mentale Gesundheit ein: