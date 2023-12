Nach Kettensägen-Streit: So viel Geld muss Jens Lehmann bezahlen

Der Ex-Nationaltorwart stand vor Gericht. Er wurde zu einer Geldstrafe verurteilt.

Das Gericht legte fest, dass er 210 Tagessätze zu je 2.000 Euro bezahlen muss. Das sind insgesamt 420.000 Euro.

Darum ging es im Lehmann-Prozess

Lehmann stand wegen mehrerer Dinge vor Gericht:



Sachbeschädigung

Beleidigung

versuchten Betrug

Es ging unter anderem darum, dass er einen Balken in der Garage seines Nachbarns am Starnberger See mit einer Kettensäge angesägt hat. Außerdem soll er einen Polizisten beleidigt haben, als der ihm den Führerschein abnehmen wollte. Und: Der Ex-Fußballer hatte versucht, ohne zu bezahlen aus einem Parkhaus zu kommen. Er soll zwei Mal versucht haben, Stoßstange an Stoßstange hinter einem anderen Auto unter der Schranke durchzufahren.

Das sagt Jens Lehmann dazu!

Zum Nachbarschaftsstreit sagte Jens Lehmann am ersten Prozesstag, dass er die Garage mit der Säge betreten habe. Dann habe er jedoch Erinnerungslücken. Zu den Parkhausvorfällen sagte er, dass es sich um ein Missgeschick gehandelt habe. Er hätte nicht vorgehabt, nicht zu bezahlen.

ARD-Reporterin Birgit berichtet aus dem Gerichtssaal, wie Jens Lehmann das Urteil aufgenommen hat:

