Darum gab es am Sonntag Gewalt in Jerusalem!

Israelis feierten mit Flaggen. Palästinenser sahen das als Provokation. Was steckt dahinter?

Viele Konflikte zwischen Israel und Palästina finden auf dem Tempelberg statt. Warum? Dort befinden sich sowohl jüdische als auch muslimische Heiligtümer. Mit viel Polizei sind über 2.000 Israelis am Sonntag auf den Tempelberg gegangen. Nationalistische Israelis marschierten dort mit Israel-Flaggen, was nicht erlaubt ist. Die Palästinenser warfen Steine und Feuerwerkskörper auf die Menge. Letztes Jahr gab es durch Gefechte um den Jerusalem-Tag mehr als 200 Tote.

Darum geht's

Im Juni 1967 gab es Krieg - nämlich zwischen Israel und einigen arabischen Ländern. Eines der Ergebnisse war, dass die Israelis den Osten von Jerusalem eroberten. Am Jerusalem-Tag wird das in Israel gefeiert. International wird die Eroberung nicht anerkannt. Die Palästinenser sehen genau diesen Teil von Jerusalem als Hauptstadt eines eigenen Landes in der Zukunft.

