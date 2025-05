Jetzt offiziell: das SPD-Regierungsteam steht

Die SPD hat ihr Regierungsteam benannt. Damit stehen nun alle Namen für das künftige Bundeskabinett fest.

SPD-Chef Lars Klingbeil bekommt eine mächtige Rolle im neuen Kabinett: Der Niedersachse wird Finanzminister und Vizekanzler. Kein Vorhaben der Bundesregierung kann damit ohne seine Unterstützung kommen. Boris Pistorius ist der einzige SPD-Minister, der im Amt bleiben darf – als Verteidigungsminister. Der zweite Niedersachse im Kabinett. Aus Rheinland-Pfalz kommen Stefanie Hubig, die Justizministerin wird, und Verena Hubertz, die neue Bauministerin. Für dieses Ressort war zuletzt noch der ehemalige Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, gehandelt worden. Doch er wird Umweltminister. Die bisherige Bundestagspräsidentin Bärbel Bas übernimmt das Arbeits- und Sozialministerium. Das Entwicklungsministerium geht nach an die Integrationsbeauftragte Reem Alabali-Radovan

Am Mittag wollen CDU/CSU und SPD ihren Koalitionsvertrag unterzeichnen. Am Abend wird Kanzler Olaf Scholz mit einem Großen Zapfenstreich vor dem Bundesverteidigungsministerium verabschiedet.