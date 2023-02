Jill Biden: Falschen Mann geküsst?

Ein Video der First Lady sorgte für Aufregung, nachdem sie angeblich vor ihrem Mann einen anderen geküsst haben soll.

Am Dienstagabend hat der Präsident der USA, Joe Biden, eine Rede in Washington gehalten. Allerdings war nicht die Rede, sondern ein Video, das kurz vorher aufgenommen wurde das Gesprächsthema des Abends.

Küsst Jill Biden den Mann von Kamala Harris?

Vizepräsidentin Kamala Harris war mit ihrem Ehemann Doug Emhoff ebenfalls anwesend. Jill Biden begrüßte ihn und sie gaben sich die Hand. So weit, so normal. Doch dann gaben sich die beiden einen Kuss - auf den Videos sah es allerdings nicht nach einem Kuss auf die Wange, sondern auf den Mund aus. Viele Leute im Netz spekulieren jetzt, was es damit auf sich haben könnte - und was wohl Joe Biden und Kamala Harris dazu sagen.

Hier kannst du dir das Video anschauen: