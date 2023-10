Kulturelle Aneignung? Jill zeigt ihre "Bali-Braids"

Reality-Star Jill Lange hat sich auf Bali Braids machen lassen. Dafür kassiert sie einen Shitstorm. Aber wieso?

Was ist passiert?

Erst mal nicht viel. Jill hat sich auf ihrem Trip Braids machen lassen. Bei Braids wird das gesamte Kopfhaar in kleine Zöpfe geflochten. Viele regt das auf, denn die Ursprünge der Braids liegen vor allem in Afrika. Durch die Sklaverei kam diese Art der Flechtkunst vor einigen Hundert Jahren in die USA. Unter ihrem Posting argumentieren also viele, dass man als weiße Frau diesen Style nicht tragen sollte. Andere finden das übertrieben.

Was bedeutet kulturelle Aneignung?

Darunter versteht man die Problematik, wenn die weiße Mehrheitsgesellschaft sich Trends, Looks und die Kultur von Minderheiten, etwa People of Color, aneignet. Mehr dazu checkst du in diesem Video:

Was hat die Frisur mit kultureller Aneignung zu tun?

Wenn man sich aus einer privilegierten Perspektive zum Beispiel Braids aneignet, ohne es zu hinterfragen und ohne den kulturellen Background zu kennen, dann ist das schwierig. Das sagt die Autorin und Influencerin Christl Clear.

Das Problematische ist per se nicht, dass weiße Menschen Black Hairstyles tragen, sondern die Tatsache, dass sie oftmals nicht wissen, was hinter einer Frisur steckt, die für sie nur modern und stylish ist, aber für Schwarze Frauen einfach viel mehr bedeutet.

Auch die Kostüme von einer Tanz-Show auf der Mannheimer BUGA standen unter Kritik: